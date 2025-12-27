Arresti e denunce nella settimana di Natale messi a segno dalla polizia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche durante la settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, non si sono fermate le attività della polizia di Stato di Verona, che ha continuato a presidiare città e provincia, intensificando le attività di prevenzione, controllo e repressione dei reati per garantire la sicurezza di cittadini e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

arresti e denunce nella settimana di natale messi a segno dalla polizia

© Veronasera.it - Arresti e denunce nella settimana di Natale messi a segno dalla polizia

Leggi anche: Tentato furto e inseguimento nella notte: malviventi messi in fuga dalla Polizia

Leggi anche: Controlli sulle strade del Vco nella settimana di Natale: 4 denunce e 2 patenti ritirate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale a Bari, raffica di controlli della polizia: 5 arresti e 15 denunce in una settimana; Natale sicuro. Controlli a tappeto dei carabinieri: arresti e denunce; Roma, un quintale di droga per le feste di Natale sequestrato in un appartamento; Ottantenni armati e denunce nella settimana di Natale a Palermo.

arresti denunce settimana nataleAbusivi, rapine, furti, pirati della strada: 8 arresti e 21 denunce nei giorni di Natale - Settimana impegnativa, quella di Natale, per la polizia di Stato di Verona: occupazioni abusive, rapina, furti e pirati della strada. veronaoggi.it

arresti denunce settimana natalePiù di 600 carabinieri (al giorno) per i controlli di Natale: 14 arresti e 69 denunce - In questi giorni ci sono più di 600 carabinieri quotidianamente impegnati nelle attività di pattugliamento del territorio, coinvolgendo tutte le 81 caserme competenti sui 205 Comuni della provincia di ... bresciatoday.it

arresti denunce settimana nataleBrescia, bilancio dei controlli di Natale: denunce ed espulsioni - Oltre 700 persone identificate, 16 fogli di via e 12 decreti di allontanamento: il resoconto delle attività straordinarie di sicurezza durante le festività ... giornaledibrescia.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.