Anche durante la settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, non si sono fermate le attività della polizia di Stato di Verona, che ha continuato a presidiare città e provincia, intensificando le attività di prevenzione, controllo e repressione dei reati per garantire la sicurezza di cittadini e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Arresti e denunce nella settimana di Natale messi a segno dalla polizia

Leggi anche: Tentato furto e inseguimento nella notte: malviventi messi in fuga dalla Polizia

Leggi anche: Controlli sulle strade del Vco nella settimana di Natale: 4 denunce e 2 patenti ritirate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale a Bari, raffica di controlli della polizia: 5 arresti e 15 denunce in una settimana; Natale sicuro. Controlli a tappeto dei carabinieri: arresti e denunce; Roma, un quintale di droga per le feste di Natale sequestrato in un appartamento; Ottantenni armati e denunce nella settimana di Natale a Palermo.

Abusivi, rapine, furti, pirati della strada: 8 arresti e 21 denunce nei giorni di Natale - Settimana impegnativa, quella di Natale, per la polizia di Stato di Verona: occupazioni abusive, rapina, furti e pirati della strada. veronaoggi.it