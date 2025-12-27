Le forze dell’ordine hanno posto i sigilli alla sede dell’ associazione filo palestinese ‘La Cupola d’Oro’ in via Venini a Milano, a seguito dell’inchiesta ‘Domino’ e dell’ operazione anti terrorismo che ha portato a misure cautelari in carcere per 9 persone e misure per tre società al termine di una operazione condotta dalla Digos di Genova (in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione), il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e il Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza che hanno dato esecuzione alla ordinanza emessa dal gip, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arrestati presunti finanziatori Hamas: sigilli alla sede dell’associazione ‘Cupola d’Oro’ a Milano

Leggi anche: Hannoun, tra i presunti terroristi anche l'attivista dell'associazione benefica la Cupola d'Oro

Leggi anche: Membri e finanziatori di Hamas, 9 arresti a Genova: c’è anche presidente associazione palestinesi in Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terrorismo, arrestati presunti finanziatori Hamas: posti i sigilli alla 'Cupola d'Oro' a Milano - (LaPresse) Le forze dell'ordine hanno posto i sigilli alla sede dell'associazione filo palestinese 'La Cupola d'Oro' in via Venini a Milano, ... stream24.ilsole24ore.com