Arrestano su ordine di Netanyahu Flottilla Giovani palestinesi e Udap | chi difende gli arrestati dei pro Hamas

"Chi supporta i palestinesi sotto attacco diventa target dei fascisti, sono ordini che arrivano da Israele e il nostro governo riceve ordini direttamente da Netanyahu". Questa la tesi di Shukri Hroub dell'Udap (Unione democratica arabo palestinese), responsabile logistica della Freedom Flotilla secondo cui gli arresti di oggi "si commentano da soli, come le denunce e gli abusi di ogni tipo". "In Occidente è stata esportata tanta democrazia che ne è rimasta poco", dice all'Ansa l'esponente della comunità palestinese in Italia, che ha marciato fianco a fianco con Hannoun e gli altri 8 arrestati nelle manifestazioni che si sono susseguite a Milano ogni sabato dal 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

