Il Gil Vicente sta disputando un ottimo campionato, è addirittura al quarto posto e sopravanza di una lunghezza il Braga, compagine sicuramente più quotata: domenica pomeriggio sfiderà, nell’ultima gara dell’anno solare, l’Arouca, terzultimo con 13 punti. Per la squadra di Barcelos potrebbe essere una buona occasione di guadagnare ulteriori punti sui Guerrieri, che giocheranno contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Arouca-Gil Vicente (domenica 28 dicembre 2025 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Barcelos cerca la vittoria esterna

COMENTÁRIO: Arouca vence Gil Vicente com autogolo de Ricardinho - Num jogo com dois cartões vermelhos diretos para cada uma das equipas: o primeiro a punir Rui Miguel (Gil Vicente), aos 15 minutos, e o segundo o também avançado Roberto (Arouca), aos 56, o Arouca ... dn.pt

Arouca e Gil Vicente firmes na I Liga - 0, mas ambas as formações garantiram a permanência na I Liga, em jogo a contar para a 29ª jornada, disputado no Estádio Municipal de Aveiro. ojogo.pt

Gil Vicente, Arouca e Penafiel garantem passagem aos "oitavos" da Taça de Portugal - O Gil Vicente venceu, através de grandes penalidades, o Cova da Piedade por 4- tsf.pt