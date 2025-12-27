Armi italiane all’Ucraina La Lega in pressing | Prima aiuti ai civili

Il decreto armi con gli aiuti all’Ucraina arriva sul tavolo dell’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno e la premier Giorgia Meloni, che certo non ha gradito le tensioni che hanno rallentato l’iter della manovra al Senato, non vuole altri problemi dagli alleati. Pare che su questo la presidente del Consiglio sia stata molto esplicita. Già nei giorni scorsi, del resto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, braccio destro della premier, parlava di "un accordo politico chiuso" e il ministro della Difesa Guido Crosetto confermava. L’accordo prevede il proseguimento – per un anno e non per tre mesi come inizialmente aveva provato a ottenere la Lega – del sostegno all’Ucraina sia nella difesa antiaerea, sia in quella delle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Salvini sulle armi all’Ucraina va a sbattere contro il muro.

