Armi italiane all'Ucraina La Lega in pressing | Prima aiuti ai civili
Il decreto armi con gli aiuti all’Ucraina arriva sul tavolo dell’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno e la premier Giorgia Meloni, che certo non ha gradito le tensioni che hanno rallentato l’iter della manovra al Senato, non vuole altri problemi dagli alleati. Pare che su questo la presidente del Consiglio sia stata molto esplicita. Già nei giorni scorsi, del resto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, braccio destro della premier, parlava di "un accordo politico chiuso" e il ministro della Difesa Guido Crosetto confermava. L’accordo prevede il proseguimento – per un anno e non per tre mesi come inizialmente aveva provato a ottenere la Lega – del sostegno all’Ucraina sia nella difesa antiaerea, sia in quella delle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Salvini sulle armi all’Ucraina va a sbattere contro il muro.
Valdegamberi (Lega): “L'ucrainizzazione dell'Italia di cui parla il Cremlino? Vero, lo pensa anche Zaia” - Il consigliere regionale veneto, record di preferenze nel veronese: "L'invasore è Zelensky ed è l'Unione europea a essere guerrafondaia. ilfoglio.it
@AngeloBonelli1 : L’Italia entra nell’economia di guerra: è stato approvato dalla maggioranza di destra l’emendamento che trasforma le fabbriche italiane in fabbriche di produzione di armi. Poche ore fa è stato approvato l’emendamento che aggiunge il c x.com
