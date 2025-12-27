Armi e materiale esplodente | sequestri tra Natale e Santo Stefano

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni di Natale e Santo Stefano ed in quelli immediatamente precedenti i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni di competenza, volti alla prevenzione delle truffe e dei reati predatori – specie in danno di bancomat e postamat – ed alla verifica del rispetto delle norme in materia di produzione, commercio e detenzione degli artifizi pirotecnici, impiegando 42 pattuglie che hanno concentrato i controlli su 116 persone, 110 veicoli e 14 esercizi pubblici.

Avellino: scoperto e sequestrato un deposito di materiale pirotecnico illegale - I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, Avellino, hanno deferito in stato di libertà un 55enne, già noto alle Forze dell'Ordine, per "fabbricazione e detenzione di materiale esplodente" e "rice ... ilmetropolitano.it

Sequestrate cinque tonnellate di materiale esplodente nel Reggino - Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in vista delle festività di fine anno, la Polizia di Stato ha effettuato un importante sequestro di articoli pirotecnici a Sider ... cn24tv.it

Il testo depositato ma non ancora votato finalizzato a "tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato" e "rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma". Per Bonelli (V - facebook.com facebook

Mentre forniscono armi alle milizie paramilitari delle RSF, accusate di crimini di guerra e contro l’umanità in Sudan, gli Emirati Arabi cercano di ripulire la propria immagine con fondi all’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per aiuti umanitari pro x.com

