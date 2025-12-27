L’esistenza di un’ arginatura realizzata da un privato lungo il Senio non è sfuggita ai consiglieri regionali di opposizione, che annunciano di voler andare a fondo nella questione: il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero spiega di "stare predisponendo un documento alla luce delle gravissime affermazioni del sindaco di Castel Bolognese circa l’esistenza di un argine abusivo. Da quando quell’argine era lì? E perché?". Critiche anche alla Regione: "Non si può continuare a riempirsi la bocca con paroloni come ‘cambio di paradigma’ ma poi, al lato pratico, quando si tratta di andare nel concreto, non agire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argine 'abusivo' sul Senio. Ferrero: "Da quanto era lì?". De Pascale: "Avviati controlli"

