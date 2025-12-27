Argento boom non solo bene rifugio Per Oxford è il metallo del futuro

Altro record a 77 dollari l’oncia: +160% da inizio anno. Dietro la corsa agli acquisti in risposta al calo dei tassi Usa e al rally dei debiti globali, c’è pure la forte domanda per batterie, chip e pannelli. Resta il deficit di offerta. E alla fine anche l’argento ha deciso di smettere i panni del comprimario. Altro che cugino povero dell’oro, altro che metallo per il servizio di posate della nonna: oggi l’argento corre, sgomita e si prende la scena. A 77 dollari l’oncia, con un balzo del 160% da inizio anno, brilla come non mai e manda un messaggio chiaro ai mercati: non sono solo un bene rifugio, sono il metallo del futuro. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Oro, lo scenario a due facce. Il boom del prezzo del bene rifugio condiziona le scelte degli artigiani

Leggi anche: L’argento entra in banca: l’India riconosce il metallo bianco accanto all’oro in un mercato in forte crescita da 5 anni

