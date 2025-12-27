Arezzo | morto Alano Maffucci maestro orafo
E' morto l'imprenditore aretino Alano Maffucci, 83 anni e una vita interamente dedicata all'arte orafa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
