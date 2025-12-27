Arezzo chiude il Natale con il grande gospel
Arezzo, 27 dicembre 2025 – Il Natale ad Arezzo non si spegne e si trasforma in musica. Sabato 27 dicembre alle ore 21.15 l’Auditorium Caurum Hall Giudo d’Arezzo ospita una delle serate più attese del Toscana Gospel Festival, che nella sua XXIXª edizione continua a coinvolgere città e pubblico con il meglio del gospel internazionale. Protagonisti sul palco saranno Eric Waddell & The Abundant Life Singers, una delle formazioni più autorevoli della scena gospel statunitense. Un coro monumentale, composto da oltre 20 voci e da una band di altissimo livello, capace di unire precisione vocale, intensità spirituale e una straordinaria forza comunicativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
