Arezzo, 27 dicembre 2025 – Il Natale ad Arezzo non si spegne e si trasforma in musica. Sabato 27 dicembre alle ore 21.15 l’Auditorium Caurum Hall Giudo d’Arezzo ospita una delle serate più attese del Toscana Gospel Festival, che nella sua XXIXª edizione continua a coinvolgere città e pubblico con il meglio del gospel internazionale. Protagonisti sul palco saranno Eric Waddell & The Abundant Life Singers, una delle formazioni più autorevoli della scena gospel statunitense. Un coro monumentale, composto da oltre 20 voci e da una band di altissimo livello, capace di unire precisione vocale, intensità spirituale e una straordinaria forza comunicativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo chiude il Natale con il grande gospel

Leggi anche: A Natale torna il Gospel dell’Estate Musicale Frentana con The Triumphant Voices of Gospel dagli Stati Uniti

Leggi anche: Natale in musica con l’energia del Gospel: in piazza Battisti il concerto di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arezzo chiude il Natale con il grande gospel; “La vita degli Elfi”: a Spazio Seme lo spettacolo che chiude la rassegna “Intorno a Natale”; Le consegne del portalettere fra i mercatini natalizi del centro di Arezzo; Mercatini di Natale ad Arezzo: il villaggio tirolese più grande d’Italia.

Arezzo chiude il Natale con il grande gospel - 15 l’Auditorium Caurum Hall Giudo d’Arezzo ospita una delle serate più attese del ... msn.com