Cosa scriveva Giuseppe Prezzolini? "In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo". Un aforisma che per ora calza a pennello alla situazione dell’area della tensostruttura per la preghiera islamica collocata via Sant’Elia, proprio di fianco all’ormai ex Palasharp, palazzetto dello sport e della musica dismesso dal 2012. Il tendone affidato all’ Istituto Culturale Islamico di viale Jenner nel lontano 2008, per evitare che i musulmani continuassero a pregare sul marciapiede della stessa viale Jenner, doveva essere rimosso e l’area in cui è stato collocato doveva essere riutilizzata per altri fini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area dell’ex Palasharp. Il tendone islamico resterà fino a giugno

