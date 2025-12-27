Arci SOROS | associazioni ong e onlus Così il bancomat della sinistra plasma l' Italia

«La Open Society Foundation ha iniziato il suo lavoro in Italia nel 2008, offrendo supporto a gruppi che stavano sfidando gli abusi di potere da parte del governo dell'allora primo ministro Silvio Berlusconi». Così si legge in un breve documento del marzo 2021 della fondazione di George Soros, nel quale si descrive l'impegno della fondazione nel nostro Paese. Una frase corta, che però dice molto, e cioè che l'impegno e le attività del miliardario ungherese sono politicamente orientate, da sempre e dovunque. Non è certo una novità, ma vista la potenza di fuoco economica- e non solo-a disposizione del sistema sorsiano, è lecito porsi più di qualche interrogativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

SOROS: associazioni, ong e onlus. Così il bancomat della sinistra plasma l'Italia

