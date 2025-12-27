Approvato il progetto esecutivo per il ripristino del pozzo Ellera di Acireale dopo il sisma del 2018

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Acireale ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle condizioni di funzionalità del Pozzo Ellera, infrastruttura strategica per il servizio idrico cittadino, gravemente danneggiata dagli eventi sismici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

