Approvato il progetto esecutivo per il ripristino del pozzo Ellera di Acireale dopo il sisma del 2018

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Acireale ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle condizioni di funzionalità del Pozzo Ellera, infrastruttura strategica per il servizio idrico cittadino, gravemente danneggiata dagli eventi sismici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Approvato il progetto esecutivo per il ripristino del pozzo Ellera di Acireale dopo il sisma del 2018 Leggi anche: Finale Emilia presenta il progetto esecutivo del nuovo Municipio: tra storia, identità e rinascita dopo il sisma Leggi anche: Finale Emilia presenta il progetto esecutivo del nuovo Municipio: tra storia, identità e rinascita dopo il sisma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Impianto fotovoltaico al tribunale: approvato il progetto esecutivo di manutenzione e ripristino; Approvato un progetto esecutivo per il restauro di 70 arcate del Cimitero Monumentale della Foce; Fano, potenziamento della pubblica illuminazione: via libera al progetto esecutivo da 150 mila euro; Como Monte Olimpino, approvato il progetto esecutivo per i lavori dopo il cedimento in via Valeria. Intervento di riqualificazione per il Cimitero di San Lorenzo Monte - La Giunta ha approvato, martedì scorso, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria cimiteri, che prevede un investimento complessivo di 100mila euro destinato al recupero e alla valorizza ... newsrimini.it

Cimitero Civico di Rimini, approvato il progetto esecutivo per il ripristino e la messa in sicurezza - La Giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico, un intervento strategico che garantirà il ripristino e la riqualificazi ... altarimini.it

Sanremo, approvato il progetto per il restauro di 70 arcate del cimitero monumentale della Foce - La giunta comunale di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo per il restauro delle arcate del cimitero monumentale della Foce. rivieratime.news

Salaria a quattro corsie tra Roma e Rieti, approvato il primo progetto esecutivo https://www.lacapitale.it/articolo/salaria-quattro-corsie-roma-rieti-progetto-esecutivo - facebook.com facebook

Sito archeologico di Fontegrande ad Acquaviva: approvato il progetto esecutivo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.