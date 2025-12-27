Approvato il bilancio di previsione | investimenti su famiglie e povertà
Lunedì sera il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026. Hanno votato contro i gruppi di opposizione Partito democratico e Agliana in comune, sollevando varie perplessità sulle scelte dell’amministrazione. Questi i provvedimenti per il prossimo anno, illustrati dall’assessore al bilancio Ambra Torresi. Sarà potenziato il ’Bonus bebè’ che passa da cento a trecento euro per ogni bambino nato, adottato o affidato nel 2026, da utilizzare nelle farmacie del territorio. Sono stati istituti due nuovi bonus: sport e cultura, per un totale di 50.000 euro. Restano inalterate le tariffe dei servizi nido, refezione scolastica, trasporto scolastico e le quote degli utenti ai laboratori del Ciaf. 🔗 Leggi su Lanazione.it
