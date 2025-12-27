Appello per il parco di Lignano Raccolte 1300 firme per il rilancio Rosini | Il sindaco ci ascolti

Chiede un incontro con il sindaco il comitato " Uniti per Lignano ", un gruppo di residenti nelle aree vicine al parco di Lignano che desiderano sottoporre all’attenzione del primo cittadino la questione della riqualificazione del parco. Di qui l’idea di un incontro istituzionale che servirà anche a consegnare nelle mani del sindaco la raccolta firme scaturita in seguito alla petizione per il rilancio del parco. "Nei mesi scorsi è stata promossa una petizione popolare finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del Parco di Lignano – scrive l’avvocato Sonia Rosini, presidente del comitato - importante patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale per la città di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

