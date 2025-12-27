Appartamento in fiamme nella notte | due donne salvate a San Sisto
I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti, intorno alle ore 1 di questa notte, per un incendio che ha interessato un appartamento nel quartiere di San Sisto, via Wagner.Un vecchio apparecchio radiofonico che si trovava in un appartamento, composto da quattro proprietà distinte, ha provocato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
