Appartamento distrutto da fiamme Occhi puntati sulla canna fumaria
La palazzina era disabitata ed è proprio per questo motivo che le fiamme nella notte tra Natale e Santo Stefano hanno fatto in tempo a svilupparsi e a divorare sia il tetto che l’ultimo piano, prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno tuttavia avuto il proprio bel da fare, visto che le operazioni di bonifica sono proseguite sino alle 16 circa di ieri pomeriggio. Quasi dodici ore, insomma, per spegnere l’ incendio e mettere definitivamente in sicurezza la palazzina di Campodolcino, in via Gualdera. L’allarme poco dopo le 4, alle 4.17 sul posto cinque squadre di Vigili del Fuoco tra permanenti da Mese e Sondrio e volontari da Campodolcino, Madesimo e Mese con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e il carro aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: In fiamme la canna fumaria in un centro commerciale
Leggi anche: Fiamme dalla canna fumaria: serata agitata a Vigolo Vattaro
Appartamento distrutto da fiamme. Occhi puntati sulla canna fumaria.
San Michele all'Adige: appartamento distrutto dalle fiamme, evacuata una famiglia - L'incendio è divampato intorno alle 2 nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre, cinque persone fuori casa. rainews.it
Incendio in zona Sant’Agostino a Milano, appartamento distrutto dalle fiamme - Milano, 22 ottobre 2025 – Nella notte tra martedì e mercoledì, un incendio ha distrutto l'ultimo appartamento di un palazzo di quattro piani in via Cesare da Sesto, in zona Sant'Agostino a Milano. ilgiorno.it
Appartamento in fiamme, la proprietaria fugge con i cani - Momenti di grande paura nella tarda serata di lunedì in via della Stazione, a Priverno, dove un improvviso incendio ha avvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina. ilmessaggero.it
Campodolcino, incendio in una villetta nella notte: famiglia in salvo Paura nella notte a Gualdera, distrutto l’appartamento. L’allarme lanciato da un villeggiante di Saronno che si trovava nell’appartamento con la moglie, i due figli e la suocera. L’uomo si è acc - facebook.com facebook
Incendio in un appartamento a San Michele all'Adige. Nessun ferito, evacuata una famiglia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.