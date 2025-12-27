La palazzina era disabitata ed è proprio per questo motivo che le fiamme nella notte tra Natale e Santo Stefano hanno fatto in tempo a svilupparsi e a divorare sia il tetto che l’ultimo piano, prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno tuttavia avuto il proprio bel da fare, visto che le operazioni di bonifica sono proseguite sino alle 16 circa di ieri pomeriggio. Quasi dodici ore, insomma, per spegnere l’ incendio e mettere definitivamente in sicurezza la palazzina di Campodolcino, in via Gualdera. L’allarme poco dopo le 4, alle 4.17 sul posto cinque squadre di Vigili del Fuoco tra permanenti da Mese e Sondrio e volontari da Campodolcino, Madesimo e Mese con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e il carro aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appartamento distrutto da fiamme. Occhi puntati sulla canna fumaria

Leggi anche: In fiamme la canna fumaria in un centro commerciale

Leggi anche: Fiamme dalla canna fumaria: serata agitata a Vigolo Vattaro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Appartamento distrutto da fiamme. Occhi puntati sulla canna fumaria.

San Michele all'Adige: appartamento distrutto dalle fiamme, evacuata una famiglia - L'incendio è divampato intorno alle 2 nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre, cinque persone fuori casa. rainews.it