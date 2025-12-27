Api | scomparso Aldo Maria Brachetti Peretti
Si è spento questa mattina a Roma a 93 anni Aldo Maria Brachetti Peretti, un capitano d’industria che, con lo storico marchio petrolifero Api, ha attraversato da protagonista lo sviluppo economico del nostro Paese nel dopoguerra. Sotto la sua guida Api ha attraversato con successo tutte le fasi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
