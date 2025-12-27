Anziana vinta dalla solitudine tenta di gettarsi nel vuoto a Natale | salvata da militare di Apricena

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’anziana di 85 anni appesa al davanzale di una finestra al sesto piano di un palazzo. È successo nel pomeriggio della Vigilia di Natale, a Milano, in via della Sila, non lontano dalla stazione ferroviaria di Lambrate. A salvare la donna sono stati due carabinieri, uno dei quali originario di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

