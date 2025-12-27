Intervento dei carabinieri la mattina di Natale a Cesenatico, dopo la richiesta di aiuto di un uomo residente lontano e preoccupato per le condizioni dell’anziana madre, che si trovava senza riscaldamento e senza acqua calda. L’uomo ha contattato la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Anziana rischia di passare il Natale al freddo, la chiamata disperata del figlio al 112: riattivato il riscaldamento dai carabinieri

