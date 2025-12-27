Anziana muore in ospedale a Napoli dalla salma sparisce la fede
Tempo di lettura: 2 minuti E’ morta, all’età di 76 anni all’ ospedale San Paolo di Napoli e la sua fede nuziale è sparita. E’ quanto hanno denunciato i familiari al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli: “ chiediamo di riaverla, ha un valore affettivo immenso per nostro padre “. Lucia Riccio è morta venerdì mattina. “ La donna, ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza, è stata trasportata nella sala mortuaria dove c’erano i parenti ad attenderla. Dopo qualche momento, è subito saltata all’occhio del figlio la mancanza dell’anello – racconta Borrelli – Inutili le ricerche sia nel reparto di provenienza che nella stessa sala mortuaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Ricoverata per una frattura al femore, anziana muore in ospedale: l’Asst deve pagare 222mila euro di risarcimento
Leggi anche: Ferrara, seppelliscono la bara ma la salma è ancora in ospedale
Rosy Viola morta all'ospedale Monaldi di Napoli, la cantante neomelodica aveva appena pubblicato un album; Infermiera per errore somministra fentanyl alla paziente sbagliata che muore poche ore dopo: L'ha uccisa; Incidente ad Ercolano, investe e uccide anziana poi si dà alla fuga: arrestato 44enne. A Casavatore muore ciclista 25enne; Napoli, incidente domestico con una stufa: feriti madre e bimbo di otto anni.
Napoli, anziana muore all'Ospedale San Paolo: sparita la fede che aveva al dito - È quanto hanno denunciato i familiari al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli: «chiediamo di riaverla, ... ilmattino.it
Napoli, anziana muore in ospedale e la derubano della fede nuziale - In seguito al decesso l'anziana donna è stata derubata della fede nuziale che aveva al dito. msn.com
Muore in ospedale a Napoli, famiglia presenta esposto - Un esposto in procura è stato presentato dal legale della famiglia di una donna di 39 anni, morta il 12 settembre scorso in seguito a una crisi cardiaca all'ospedale del mare di Napoli. rainews.it
Tragedia di Santo Stefano, anziana investita perde la vita: la nuora la vede e muore per un malore improvviso - facebook.com facebook
A Pistoia, un'anziana è morta dopo essere stata investita da un'auto. Con lei c'era la nuora stroncata da un infarto fulminante. Le due donne avevano 87 e 59 anni. #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.