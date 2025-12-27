Tempo di lettura: 2 minuti E’ morta, all’età di 76 anni all’ ospedale San Paolo di Napoli e la sua fede nuziale è sparita. E’ quanto hanno denunciato i familiari al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli: “ chiediamo di riaverla, ha un valore affettivo immenso per nostro padre “. Lucia Riccio è morta venerdì mattina. “ La donna, ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza, è stata trasportata nella sala mortuaria dove c’erano i parenti ad attenderla. Dopo qualche momento, è subito saltata all’occhio del figlio la mancanza dell’anello – racconta Borrelli – Inutili le ricerche sia nel reparto di provenienza che nella stessa sala mortuaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anziana muore in ospedale a Napoli, dalla salma sparisce la fede

