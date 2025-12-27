La giornata di festa si trasforma in tragedia familiare. È successo ieri, intorno alle 18, a Pistoia. Tutto in pochi minuti. Liliana Potestà, 87 anni, è stata investita da un’auto a due passi da casa, mentre attraversava la strada. La nuora, Laura Mecheri, 58 anni, è stata stroncata da un malore fatale per aver assistito alla morte della suocera. Alla guida dell’auto investitrice un uomo che è immediatamente sceso per prestare soccorso all’anziana donna. Intorno si crea un capannello, si levano grida, la gente accorre dal vicino circolo. La nuora si affaccia alla finestra di casa e assiste, impotente, alla tragedia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anziana falciata da un’auto. La nuora assiste e muore d’infarto

Leggi anche: Terribile incidente la sera di santo Stefano, muore investita da un’auto. Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia

Leggi anche: Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vede la suocera investita e uccisa da un’auto la nuora muore per lo choc; Terribile incidente la sera di santo Stefano muore investita da un’auto Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia.

DOPPIO INCIDENTE AD AREZZO: ANZIANA INVESTITA E FRONTALE TRA TRE AUTO Doppio intervento del 118 nel pomeriggio ad Arezzo. Il primo intervento è scattato alle ore 15:43 in via Piero della Francesca per l’investimento di una pedone. Sul p - facebook.com facebook

Travolta da auto pirata, morta anziana investita in Casentino #Arezzo x.com