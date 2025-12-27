Antiterrorismo in azione anche a Firenze un arresto L’accusa | fiume di soldi a Hamas

Firenze, 27 dicembre 2025 – Anche Firenze finisce nella maxi indagine antiterrorismo coordinata da Genova che ha portato a nove arresti – eseguiti da polizia e guardia di finanza – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo del capoluogo ligure. Tra gli indagati figura infatti Raed Al Salahat, considerato membro del comparto estero di Hamas dell’organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del “board of directors” (consiglio di amministrazione, ndr) della European Palestinians Conference, componente della cellula italiana di Hamas. L’uomo è stato arrestato questa mattina dal Gico e dalla Polizia di Stato in via del Campuccio, in Oltrarno, nell'alloggio dove abita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

