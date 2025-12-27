Andreoletti mastica amaro | Condannati da un episodio per la salvezza manca ancora tanto

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Andreoletti esce dal Barbera senza punti, ma con la convinzione di aver visto un Padova vivo, intenso e all'altezza della sfida. «Sul piano della determinazione non abbiamo nulla da rimproverarci – spiega il tecnico biancoscudato –. Mettiamo sempre tutto quello che abbiamo, sapendo che c'è.

