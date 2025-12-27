Andrea Delogu e Nikita Perotti | problema di differenza d’età?

Perché tra Andrea Delogu e Nikita Perotti non riesce a sbocciare l'amore? E' stata lei a dare la risposta che però convince poco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andrea Delogu e Nikita Perotti: problema di differenza d'età? Andrea Delogu spiega perché con Nikita Perotti c'è solo amicizia: "Ha 21 anni, il problema è la sua età" - Andrea Delogu torna a chiarire il rapporto con Nikita Perotti dopo le voci nate a Ballando con le stelle. fanpage.it

Andrea Delogu e Nikita Perotti a Domenica In, lui s’è preso una cotta: “È troppo giovane” - La verità sul legame tra i due: lei ha fatto un passo indietro a causa dell’età ma restano più legati che mai, anche se non romanticamente ... dilei.it

Ballando con le Stelle, Nikita Perotti e Andrea Delogu trionfano - La vittoria di Nikita Perotti e Andrea Delogu a Ballando con le Stelle racconta talento, visione e il lavoro formativo della Naima Academy. ligurianotizie.it

Andrea Delogu paparazzata mentre bacia un ragazzo non è Nikita Perotti le foto

Ballando con le stelle, Andrea Delogu e il viaggio con la coppa (Adnkronos) - Andrea Delogu 'in tour' con la coppa destinata al vincitore di Ballando con le stelle. La conduttrice ha trionfato nello show di Raiuno in coppia con Nikita Perotti, aggiudicandosi la fin - facebook.com facebook

Andrea Delogu a #Sanremo2026 Andrea a #LaVoltaBuona: “Non mi risulta, però Cate se dovesse mai essere ti mando un messaggio al volo” #BallandoConLeStelle #LaPortaMagica x.com

