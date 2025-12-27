…And Just Like That | recensione della serie revival di Sex and the City

Sex and the City è stato uno dei punti più alti della serialità degli anni Novanta. Un vero e proprio pilastro che ha dettato le leggi delle narrazioni e soprattutto dei personaggi femminili di un’intera generazione, la quale si è poi riversata nei progetti e nell’immaginario del panorama audiovisivo del futuro, risultando perfettamente integrato in quel suo decennio in cui è nato e si è sviluppato, e condizionando i modi di dire e di fare dentro e fuori il piccolo schermo. Ma i tempi cambiano e, così, anche la sua eroina newyorkese Carrie Bradshaw. È per questo che il suo creatore Darren Star ha deciso di vedere come è cresciuta e cambiata, dedicandole uno spin-off pieno di stravolgimenti e cambiamenti, per una serie del tutto differente seppur sempre legata a quel panorama glamour e cittadino con il nuovo . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

