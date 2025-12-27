Anche Confesercenti Brindisi, per voce del presidente Michele Piccirillo, si è espressa in merito all'atto incendiario che la sera di Natale si è abbattuto sul parco Punta del Serrone. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa integrale.Confesercenti della provincia di Brindisi ha preso parte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Incendio a Punta Serrone: "È il momento di costituire un ente parco cittadino"

Leggi anche: ‘Lista stupri’ al Giulio Cesare, lettera dei docenti: “Condanna ferma di scritta inqualificabile”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Passerella bruciata: la condanna di Brindisea ATS e Confesercenti; Incendio alla passerella di Punta del Serrone: la condanna del Partito Democratico di Brindisi.

Anche Confesercenti condanna incendio al Punta del Serrone: "Atto dalla stupidità inqualificabile" - Le parole del presidente di Confesercenti Michele Piccirillo, giunto questa mattina nell'area interessata dall'episodio per la conferenza stampa del sindaco ... brindisireport.it