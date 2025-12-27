Anche Confesercenti condanna incendio al Punta del Serrone | Atto dalla stupidità inqualificabile

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Confesercenti Brindisi, per voce del presidente Michele Piccirillo, si è espressa in merito all'atto incendiario che la sera di Natale si è abbattuto sul parco Punta del Serrone. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa integrale.Confesercenti della provincia di Brindisi ha preso parte. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio a Punta Serrone: "È il momento di costituire un ente parco cittadino"

Leggi anche: ‘Lista stupri’ al Giulio Cesare, lettera dei docenti: “Condanna ferma di scritta inqualificabile”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Passerella bruciata: la condanna di Brindisea ATS e Confesercenti; Incendio alla passerella di Punta del Serrone: la condanna del Partito Democratico di Brindisi.

confesercenti condanna incendio puntaAnche Confesercenti condanna incendio al Punta del Serrone: "Atto dalla stupidità inqualificabile" - Le parole del presidente di Confesercenti Michele Piccirillo, giunto questa mattina nell'area interessata dall'episodio per la conferenza stampa del sindaco ... brindisireport.it

confesercenti condanna incendio puntaIncendio in area naturale, Confesercenti Brindisi 'siamo preoccupati' - Noi, proprio qui, abbiano ottenuto in concessione la 'Casa dell'Ammiraglio', all'interno della area natural ... ansa.it

Passerella bruciata: la condanna di Brindisea ATS e Confesercenti - Brindisea ATS, in qualità di gestore della Casa dell’Ammiraglio insieme a Confesercenti, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il grave atto d ... brundisium.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.