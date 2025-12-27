Anche Confesercenti condanna incendio al Punta del Serrone | Atto dalla stupidità inqualificabile
Anche Confesercenti Brindisi, per voce del presidente Michele Piccirillo, si è espressa in merito all'atto incendiario che la sera di Natale si è abbattuto sul parco Punta del Serrone. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa integrale.Confesercenti della provincia di Brindisi ha preso parte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Incendio a Punta Serrone: "È il momento di costituire un ente parco cittadino"
Leggi anche: ‘Lista stupri’ al Giulio Cesare, lettera dei docenti: “Condanna ferma di scritta inqualificabile”
Passerella bruciata: la condanna di Brindisea ATS e Confesercenti; Incendio alla passerella di Punta del Serrone: la condanna del Partito Democratico di Brindisi.
Anche Confesercenti condanna incendio al Punta del Serrone: "Atto dalla stupidità inqualificabile" - Le parole del presidente di Confesercenti Michele Piccirillo, giunto questa mattina nell'area interessata dall'episodio per la conferenza stampa del sindaco ... brindisireport.it
Incendio in area naturale, Confesercenti Brindisi 'siamo preoccupati' - Noi, proprio qui, abbiano ottenuto in concessione la 'Casa dell'Ammiraglio', all'interno della area natural ... ansa.it
Passerella bruciata: la condanna di Brindisea ATS e Confesercenti - Brindisea ATS, in qualità di gestore della Casa dell’Ammiraglio insieme a Confesercenti, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il grave atto d ... brundisium.net
https://www.binews.it/cronaca/confesercenti-marinelli-ferma-condanna-episodi-violenza-in-citta-e-solidarieta-allesercente-aggredito/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.