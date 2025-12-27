Amministrazione più concentrata sull’apparenza che sulla concreta gestione dei fatti
«La conferenza stampa di fine anno del sindaco Katia Tarasconi si è confermata, ancora una volta, un esercizio di comunicazione accuratamente selettiva. Un racconto rassicurante, ben confezionato, nel quale trovano spazio annunci edulcorati e mentre alcuni fatti di rilievo vengono lasciati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Casa ordinata, mente più concentrata: come l’ambiente influisce sulla nostra attenzione
Leggi anche: Halloween sull’Isola dei Platani, fatti un selfie in maschera e vinci
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
A diciotto mesi dall’insediamento, l’Amministrazione comunale di Ceresole d’Alba, guidata dal Sindaco Chiara Masia, presenta una sintesi delle attività svolte nella prima fase del mandato. L’azione amministrativa si è concentrata sul consolidamento dell’orga - facebook.com facebook
9/ ...in grado di assorbire meglio l’aumento dei costi. Questo restringimento della platea dei partecipanti tende a tradursi in prezzi più alti per la pubblica amministrazione, minore pressione competitiva e, nel medio periodo, in una struttura di mercato più conce x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.