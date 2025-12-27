Amministrazione più concentrata sull’apparenza che sulla concreta gestione dei fatti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La conferenza stampa di fine anno del sindaco Katia Tarasconi si è confermata, ancora una volta, un esercizio di comunicazione accuratamente selettiva. Un racconto rassicurante, ben confezionato, nel quale trovano spazio annunci edulcorati e mentre alcuni fatti di rilievo vengono lasciati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

amministrazione pi249 concentrata sull8217apparenza che sulla concreta gestione dei fatti

© Ilpiacenza.it - «Amministrazione più concentrata sull’apparenza che sulla concreta gestione dei fatti»

Leggi anche: Casa ordinata, mente più concentrata: come l’ambiente influisce sulla nostra attenzione

Leggi anche: Halloween sull’Isola dei Platani, fatti un selfie in maschera e vinci

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.