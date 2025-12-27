''A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio. I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti". Così Amazon in una nota in merito alla sospensione del servizio Prime Air in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amazon rinuncia all'Italia. Non farà consegne con i droni. Avanti negli Usa

Leggi anche: Consegne con i droni. In Abruzzo e Molise le prove di Amazon

Leggi anche: Le consegne Amazon arriveranno dall’alto: l’Italia sperimenta una novità assoluta

