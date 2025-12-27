Amazon rinuncia all' Italia Non farà consegne con i droni Avanti negli Usa

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio. I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti". Così Amazon in una nota in merito alla sospensione del servizio Prime Air in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

amazon rinuncia all italia non far224 consegne con i droni avanti negli usa

© Iltempo.it - Amazon rinuncia all'Italia. Non farà consegne con i droni. Avanti negli Usa

Leggi anche: Consegne con i droni. In Abruzzo e Molise le prove di Amazon

Leggi anche: Le consegne Amazon arriveranno dall’alto: l’Italia sperimenta una novità assoluta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

amazon rinuncia italia far224Amazon rinuncia alla consegna dei pacchi con i droni in Italia - L’Enac, garante della sicurezza dei cieli, comunica che il gigante Usa del commercio elettronico sposterà il progetto in un altro Paese dell’Unione europea ... repubblica.it

amazon rinuncia italia far224Amazon rinuncia al progetto di consegna con i droni in Italia - Ente nazionale per l'aviazione civile ha ricevuto da parte di Amazon la comunicazione ufficiale di sospensione del progetto di consegne con i droni avviato a San Salvo, in Abruzzo. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.