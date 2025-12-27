Amazon rinuncia al progetto droni in Italia | Enac conferma sospensione
Amazon ha annunciato la rinuncia al progetto di consegna pacchi tramite droni in Italia. L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha confermato di aver ricevuto la comunicazione formale e che la richiesta di certificazione come operatore Luc viene quindi ritirata. La sperimentazione, avviata a San Salvo, in Abruzzo, non proseguirà sul territorio nazionale. In una nota, l’Enac ha definito la decisione “inaspettata” e ha spiegato che, nonostante l’apprezzamento per la collaborazione con le autorità italiane, Amazon ha deciso di spostare il progetto in un altro Paese europeo a causa di recenti vicende finanziarie e per motivi di policy aziendale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
