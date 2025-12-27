Amazon rinuncia al progetto droni in Italia | Enac conferma sospensione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon ha annunciato la rinuncia al progetto di consegna pacchi tramite droni in Italia. L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha confermato di aver ricevuto la comunicazione formale e che la richiesta di certificazione come operatore Luc viene quindi ritirata. La sperimentazione, avviata a San Salvo, in Abruzzo, non proseguirà sul territorio nazionale. In una nota, l’Enac ha definito la decisione “inaspettata” e ha spiegato che, nonostante l’apprezzamento per la collaborazione con le autorità italiane, Amazon ha deciso di spostare il progetto in un altro Paese europeo a causa di recenti vicende finanziarie e per motivi di policy aziendale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

amazon rinuncia al progetto droni in italia enac conferma sospensione

© Laprimapagina.it - Amazon rinuncia al progetto droni in Italia: Enac conferma sospensione

Leggi anche: Amazon rinuncia all'Italia. Non farà consegne con i droni. Avanti negli Usa

Leggi anche: Aeroporto di Bresso, Enac smentisce voli commerciali: “Nessun progetto previsto”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

amazon rinuncia progetto droniAmazon rinuncia alla consegna dei pacchi con i droni in Italia - L’Enac, garante della sicurezza dei cieli, comunica che il gigante Usa del commercio elettronico sposterà il progetto in un altro Paese dell’Unione europea ... repubblica.it

amazon rinuncia progetto droniAmazon rinuncia all'Italia. Non farà consegne con i droni. Avanti negli Usa - ''A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. iltempo.it

amazon rinuncia progetto droniAmazon rinuncia al progetto di consegna con i droni in Italia - Ente nazionale per l'aviazione civile ha ricevuto da parte di Amazon la comunicazione ufficiale di sospensione del progetto di consegne con i droni avviato a San Salvo, in Abruzzo. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.