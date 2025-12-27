Amazon ha annunciato la rinuncia al progetto di consegna pacchi tramite droni in Italia. L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha confermato di aver ricevuto la comunicazione formale e che la richiesta di certificazione come operatore Luc viene quindi ritirata. La sperimentazione, avviata a San Salvo, in Abruzzo, non proseguirà sul territorio nazionale. In una nota, l’Enac ha definito la decisione “inaspettata” e ha spiegato che, nonostante l’apprezzamento per la collaborazione con le autorità italiane, Amazon ha deciso di spostare il progetto in un altro Paese europeo a causa di recenti vicende finanziarie e per motivi di policy aziendale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Amazon rinuncia al progetto droni in Italia: Enac conferma sospensione

