Amazon nessuna consegna con i droni in Italia | è arrivato lo stop

Nessuna consegna via drone in Italia, arriva lo stop di Amazon. Negli Stati Uniti l'impiego di droni per le consegne di pacchi è già una realtà da diverso tempo, e l'idea era quella di portare questo servizio anche nel Belpaese. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni del colosso statunitense, il piano non sarebbe attuabile. Prime Air il servizio di consegna via drone è stato testato in Italia il 4 dicembre 2024 a San Salvo, in Abruzzo, e si è tratto del primo volo in assoluto nel nostro territorio. Il test avrebbe dovuto anticipare il servizio vero e proprio, invece, a distanza di un anno, ecco arrivare il brusco stop da parte dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

