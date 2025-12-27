Amazon nessuna consegna con i droni in Italia | è arrivato lo stop
Nessuna consegna via drone in Italia, arriva lo stop di Amazon. Negli Stati Uniti l'impiego di droni per le consegne di pacchi è già una realtà da diverso tempo, e l'idea era quella di portare questo servizio anche nel Belpaese. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni del colosso statunitense, il piano non sarebbe attuabile. Prime Air il servizio di consegna via drone è stato testato in Italia il 4 dicembre 2024 a San Salvo, in Abruzzo, e si è tratto del primo volo in assoluto nel nostro territorio. Il test avrebbe dovuto anticipare il servizio vero e proprio, invece, a distanza di un anno, ecco arrivare il brusco stop da parte dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Amazon: “Stop a piani consegna con droni in Italia, avanti in Usa e Gb” - “A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. msn.com
Amazon, sospeso il progetto di consegne con i droni in Italia: «Non c'erano condizioni per proseguire» - Quello in arrivo, secondo gli esperti di settore, doveva essere l'anno di lancio dei droni per le consegne dei pacchi, oltre che della sperimentazione dei primi taxi aerei. ilgazzettino.it
Amazon, stop ai piani di consegna con droni in Italia - La scelta, dicono, è legata al contesto operativo del Paese: non ci sono le condizioni necessarie per gli obiettivi a lungo termine del servizio. giornaledibrescia.it
