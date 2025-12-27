Crisi, viaggi segreti e tensioni familiari: Chiara Ferragni ripresa da sola in aeroporto mentre le voci su Giovanni Tronchetti Provera diventano sempre più forti. È bastato un video, pochi secondi rubati, e il gossip è esploso. Chiara Ferragni da sola, in aeroporto, valigia in mano e nessuna traccia di Giovanni Tronchetti Provera. Destinazione? Colombia. E da quel momento, una sola domanda rimbalza ovunque: è una semplice partenza. o qualcosa di molto più grosso? Da settimane si parla di una relazione in forte tensione. Sussurri sempre più insistenti raccontano di un clima pesante, di discussioni frequenti e soprattutto di una famiglia che non avrebbe mai davvero approvato questa storia. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Altro che amore: Chiara Ferragni beccata senza Giovanni, è rottura totale?

Leggi anche: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera verso la rottura? Il gesto social di lei

Leggi anche: Chiara Ferragni vuole sposare Giovanni Tronchetti Provera: l’indiscrezione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chiara Ferragni e l'amore nell'ombra: il nuovo capitolo con Giovanni Tronchetti Provera; Chiara Ferragni, altro che declino; Natale a casa dei vip: Chiara Ferragni con i figli, Elisabetta Gregoraci in Kenya (con l'ex marito Briatore), fuga d'amore per Fedez,...; Chiara Ferragni vola a Medellín da sola... di Giovanni Tronchetti Provera nemmeno l'ombra: crisi confermata? VIDEO.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in crisi? Lei viaggia oltreoceano da sola - Da mesi si rincorrono con insistenza voci su una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. isaechia.it