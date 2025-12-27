L ’Alta Gioielleria guarda al presente rileggendo i propri codici attraverso nuovi linguaggi. Ritorna il dialogo con la storia, tra simboli antichi, miti e architetture che ispirano forme scultoree. Il colore si afferma come protagonista assoluto, con accostamenti audaci e gemme rare scelte per la loro intensità cromatica: si moltiplicano le citazioni artistiche e culturali, dall’arte classica alle avanguardie del Novecento. La natura, dal mondo marino ai paesaggi terrestri, diventa fonte di immaginari fluidi e organici. Tecniche artigianali estreme e lavorazioni sperimentali esaltano il valore del fatto a mano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alta Gioielleria 2025: le più belle creazioni con cui sognare

