Allerta valanghe l’Euregio | Attenzione ai pendii ombreggiati
“Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale. È presente poca neve rispetto alla media stagionale a tutte le altitudini”. A dirlo sono gli esperti del Bollettino valanghe dell’Euregio che quotidianamente informa sciatori e alpinisti sulle condizioni della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Valanghe, torna consultabile il bollettino dell’Euregio
Allerta valanghe, l'Euregio: "Attenzione ai pendii ombreggiati" - I meteorologi spiegano che è importante fare attenzione "ai pendii ombreggiati al di sopra del limite del bosco nelle aree più colpite dalle precipitazioni".
