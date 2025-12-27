Allegri Leao out corsa Champions difficile Verona squadra scorbutica
"Nkunku potrà essere utile già conro l'Hellas, Fullkrug dal 2 gennaio a disposizione" MILANO - "I tifosi sono sempre stati molto presenti che siano attesi 73 mila persone è una bella cosa". Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona, in p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Allegri: “Entrare nella testa di Leao? Mi è difficile. Non è ancora al 100%”
Leggi anche: Allegri e la difficile gestione di Leao: il Milan non ha dubbi, carta bianca a Max
Milan, riecco la coppia Pulisic-Leao: Allegri verso l’undici quasi al completo contro il Verona; Allegri sorride | contro il Napoli il Milan ritrova Fofana Un ‘lusso’ importante; Rabiot l’ambizione non manca | Scudetto? Puntiamo più in alto.
Allegri “Leao out, corsa Champions difficile, Verona squadra scorbutica” - MILANO (ITALPRESS) – “ I tifosi sono sempre stati molto presenti che siano attesi 73 mila persone è una bella cosa”. msn.com
Milan, Allegri: Fullkrug ha già un problema, Nkunku resta un mistero, Leao è out. La risposta a Capello - Conferenza stampa di Allegri che si prepara alla sfida casalinga contro l'Hellas Verona. sport.virgilio.it
Milan, Allegri: "Leao e Gabbia out con il Verona, Fullkrug per il Cagliari" - Archiviata la delusione in Supercoppa, il Milan si prepara alla sfida di campionato contro il Verona di domani alle ore 12. calciomercato.com
#Allegri: «Il calcio si gioca, non si spiega. Subiamo troppi gol, #Leao non convocato». In conferenza stampa: «Contro le piccole non è semplice, serve equilibrio tra attacco e difesa. Con tanto possesso dobbiamo migliorare, speriamo nei tre punti domani». http - facebook.com facebook
#Allegri prima di #MilanVerona: " #Leao non è della partita. #Gabbia e #Fofana ..." #SempreMilan #milan #SerieA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.