Allegri | Il calcio si gioca non si spiega Subiamo troppi gol Leao non convocato
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro l’Hellas Verona, che si disputerà domani alle 12:30 a San Siro. La partita segnerà la fine del 2025 del club rossonero, che lotta allo Scudetto. Ecco le sue parole: «Quest’anno i tifosi sono sempre stati molto presenti e per noi è bellissimo. Domani però dovremo fare i tre punti contro l’Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo essere ordinati e migliorare difensivamente». Le parole di Allegri. Come stanno Fofana e Leao? E cosa può dire di Nkunku? «Nkunku ha le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non sarà convocato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
