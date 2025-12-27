Allegri d’accordo con Capello | Difficile finire tra le prime quattro Importante arrivare a marzo attaccati
Il tecnico del Diavolo Massimiliano Allegri ha parlato a Milanello alla vigilia della partita tra Milan e Hellas Verona in conferenza stampa, sottolineando le parole di Fabio Capello a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Allegri: «Arrivare tra le prime 4 sarà difficile. Non so cosa farà la Juventus sul mercato ma lui non si muove da qui»
Leggi anche: Milan Sassuolo, Allegri nel post gara: «Oggi abbiamo fatto una buona partita. il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro»
Allegri: "Non so cosa faranno Juve e Roma sul mercato, ma sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è molto difficile" - Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa sulle difficoltà ad arrivare tra le prime quattro: "Non so cosa faranno Juve e Roma ... msn.com
Capello mette in guardia il Milan: "Stai attento al posto Champions. Allegri a Riad non mi ha convinto..." - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che ... milannews.it
Capello parla così di Fullkrug, nuovo attaccante del Milan - Capello parla così di Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan a disposizione di Allegri: le parole dell’ex tecnico rossonero L’analisi di Fabio Capello sul momento attuale del Milan non ammette replic ... milannews24.com
#Allegri: "Arrivare tra le prime quattro Sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è una cosa molto difficile. Per questo dico sempre che sia importante arrivare bene a marzo. Da domani al 15 febbraio, match con il Pisa, avremo nove x.com
Adrien #Rabiot impazzisce per mister Massimiliano #Allegri. Intervistato da Sky Sport ha speso bellissime parole il tecnico del #Milan. Siete d'accordo con il francese LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILANNEWS24 #Milannews24 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.