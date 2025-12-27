Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Verona e ha analizzato le difficoltà con le 'piccole' della squadra rossonera: "Il calcio non si spiega, si gioca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Allegri spiega l’errore del Milan col Pisa: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Nessun appunto all’arbitro

Leggi anche: Allegri: «Il calcio si gioca, non si spiega. Subiamo troppi gol, Leao non convocato»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Effetto Füllkrug sul Milan! Stefano Borghi analizza l'arrivo del tedesco: «È l'uomo d'area che serviva ad Allegri». Un innesto di peso per svoltare nel 2026! https://www.milannews24.com/borghi-milan-fullkrug-parole-mercato/ #SempreMilan #Fullkrug - facebook.com facebook

MILANO DIVISA TRA INNOVAZIONE E CONSERVAZIONE Fabio Licari analizza il duello a distanza tra Allegri e Chivu La rivoluzione di Max contro il riformismo frenato di Cristian. Chi la spunterà #Allegri #Chivu #Milan #Inter #SerieA #Tattica x.com