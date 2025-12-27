Alle famiglie in difficoltà Il Principe di Piemonte consegna 720 pasti caldi

Un pranzo di Natale ‘stellato’ è stato garantito anche quest’anno dal Gruppo Nesti, proprietario del Grand hotel Principe di Piemonte - struttura 5 stelle lusso di Viareggio - alle famiglie in difficoltà della Versilia. Si tratta della settima edizione di un’iniziativa decisamente lusinghiera e unica: sono stati preparati 720 pacchi confezionati dall’executive chef due stelle Michelin, Giuseppe Mancino e da parte della sua brigata, che ha cucinato per una settimana per dedicarsi in modo specifico al progetto che non si e’ interrotto neppure nel periodo critico del lockdown assicurando continuità di aiuto alle persone da sostenere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

