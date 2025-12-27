Algeria-Burkina Faso Coppa d’Africa 28-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro Algeria-Burkina Faso si disputa il 28 dicembre 2025 alle ore 18:30, nell'ambito della fase a gironi della Coppa d’Africa. Dopo un buon esordio, l’Algeria di Petkovic punta alla qualificazione e al primo posto nel gruppo, affrontando una squadra determinata come il Burkina Faso. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un match importante nel percorso della competizione.

Una delle squadre più convincenti all’esordio è stata l’Algeria di Petkovic che quest’oggi cerca la qualificazione e il primo posto nel girone affrontando il Burkina Faso. Le Fennec non hanno avuto praticamente nessun problema a regolare il Sudan con un comodo 3 a 0 finale, con capitan Mahrez a segnare la doppietta che di fatto ha indirizzato la gara. L’espulsione nelle file dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

