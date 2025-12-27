Algeria-Burkina Faso Coppa d’Africa 28-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Una delle squadre più convincenti all’esordio è stata l’Algeria di Petkovic che quest’oggi cerca la qualificazione e il primo posto nel girone affrontando il Burkina Faso. Le Fennec non hanno avuto praticamente nessun problema a regolare il Sudan con un comodo 3 a 0 finale, con capitan Mahrez a segnare la doppietta che di fatto ha indirizzato la gara. L’espulsione nelle file dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Algeria-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 28-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Burkina Faso-Guinea Ecuatoriale (Coppa d’Africa, 24-12-2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici
Kessie-Diallo, gli ex italiani trascinano la Costa d'Avorio. L'Algeria travolge il Sudan; L'Algeria di Zidane debutta con un 3-0! Vincono Costa d'Avorio e Camerun; Coppa d’Africa, Algeria-Burkina Faso: lo streaming gratis della gara; Classifiche Coppa d'Africa: la Nigeria vince e va agli ottavi.
Coppa d’Africa, Algeria-Burkina Faso: lo streaming gratis della gara - Burkina Faso si affrontano domenica 28 dicembre 2025 alle ore 18:30 nella seconda giornata del girone di Coppa d’Africa ... msn.com
Pronostico Algeria-Burkina Faso: chiudono il discorso qualificazione - Burkina Faso è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Il tre a zero conquistato nel match contro il Sudan permette all’Algeria di es ... ilveggente.it
Coppa d’Africa 2025: Algeria-Sudan, le probabili formazioni - La partita è valida per la prima giornata del Gruppo E della competizione continentale: squadre in campo alle 16 ... sportal.it
Yau Laraba an buga wasu wasanni a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta Afcon 2025, inda asashe da dama suka fara gasar da sakamako mai kyau a matakin rukuni. A rukunin E, Burkina Faso ta doke Equatorial Guinea da ci 2–1, yayin da Algeria ta nuna arfi t - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.