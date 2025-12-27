Alex Corretja prende una posizione | Alcaraz è stato imbattibile nel 2025 nonostante Sinner…
Una presa di posizione molto chiara. Alex Corretja, ex tennista spagnolo, ha analizzato uno dei temi più dibattuti dell’attualità nel tennis, ovvero il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo ha concluso il 2025 da numero uno del ranking, essendo il giocatore con più titoli vinti in stagione (8), avendo all’attivo 2 Slam e 3 Masters1000. Sinner, dal canto suo, ha posto la firma su sei tornei, di cui tre dei cinque Big Titles: Australian Open, Wimbledon e le ATP Finals, battendo in quest’ultimi due eventi l’iberico nell’atto conclusivo. Vero è che Carlitos, nella stagione in questione, si sia imposto 4 volte su 6 negli scontri diretti con Jannik, facendo pesare ancor di più la bilancia dalla propria parte. 🔗 Leggi su Oasport.it
