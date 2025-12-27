Una presa di posizione molto chiara. Alex Corretja, ex tennista spagnolo, ha analizzato uno dei temi più dibattuti dell’attualità nel tennis, ovvero il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo ha concluso il 2025 da numero uno del ranking, essendo il giocatore con più titoli vinti in stagione (8), avendo all’attivo 2 Slam e 3 Masters1000. Sinner, dal canto suo, ha posto la firma su sei tornei, di cui tre dei cinque Big Titles: Australian Open, Wimbledon e le ATP Finals, battendo in quest’ultimi due eventi l’iberico nell’atto conclusivo. Vero è che Carlitos, nella stagione in questione, si sia imposto 4 volte su 6 negli scontri diretti con Jannik, facendo pesare ancor di più la bilancia dalla propria parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Corretja prende una posizione: “Alcaraz è stato imbattibile nel 2025, nonostante Sinner…”

Leggi anche: Alex Corretja sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Non sarebbe dovuta finire”

Leggi anche: Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è diventato quasi imbattibile, Alcaraz deve stare attento…”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'analisi di Alex #Corretja sulla rivalità al vertice tra #Jannik #Sinner e #Carlos #Alcaraz. LE SUE PAROLE NEL MIO NUOVO ARTICOLO tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #janniksinner x.com

L'ANALISI DI CORRETJA La previsione e l'opinione dell'ex tennista - facebook.com facebook