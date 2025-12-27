Alessandro Bolide porta la comicità di Made in Sud a Mercogliano
Risate assicurate a Mercogliano con l’arrivo di Alessandro Bolide, uno dei volti più amati di Made in Sud. L’appuntamento è per martedì 30 dicembre, alle 20.30, nella Villa Comunale, che per l’occasione si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto dedicato al divertimento.Con il suo stile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
