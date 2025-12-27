Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia lo scatto che segna il nuovo inizio dopo Codegoni

Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Ginevra Milia, condividendo uno scatto insieme nel giorno di Natale. La foto, pubblicata sui social da entrambi, segna il primo legame reso pubblico dal deejay dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

