Aleksandar Stankovic ancora in gol | Papà sarà orgoglioso non vedo l’ora di chiamarlo

Aleksandar Stankovic si è preso la scena dopo il rocambolesco 3-5 con cui il Club Brugge ha espugnato il campo del Genk. Al termine della gara, il giovane centrocampista ha raccontato tutta la sua emozione ai canali ufficiali del club belga, lasciando trasparire entusiasmo e soddisfazione per una prestazione che lo ha visto protagonista assoluto. Il momento più alto della sua serata è stato senza dubbio il gol dalla distanza, una rete che gli è valsa anche il riconoscimento di MVP del match. Un episodio che ha sorpreso anche lui stesso, come ha spiegato nel post-partita: “ Ho sempre segnato di testa, è ancora più bello segnare in questo modo “, ha dichiarato, sottolineando quanto sia stato speciale trovare la via del gol con un tiro potente e preciso da fuori area. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

