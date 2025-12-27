albania la miccia della corruzione e la crisi dello stato

La protesta che rompe l’equilibrio: a Tirana la politica ha smesso di essere solo conflitto verbale ed è tornata a essere scontro fisico. Il lancio di una molotov contro l’ufficio del primo ministro Edi Rama, nel pieno di una manifestazione contro la corruzione, è il segnale più evidente di una frattura che si allarga da settimane. Migliaia di persone in piazza, arresti, feriti, un manifestante che si dà fuoco accidentalmente: la scena è quella di un Paese in cui la tensione politica ha superato la soglia di sicurezza. Il nodo Balluku e la paralisi istituzionale. Al centro della crisi c’è la vicepremier Belinda Balluku, accusata dalla Procura anticorruzione di aver interferito in grandi appalti infrastrutturali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

