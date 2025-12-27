Alba Parietti senza filtri a 64 anni – il video dalle terme che conquista i social | Eccovi accontentati

Senza filtri, finalmente. Alba Parietti ha condiviso un video da Courmayeur, dove sta trascorrendo le vacanze di Natale, e nel quale appare in costume da bagno, sotto un getto d’acqua. Parietti, 64 anni, ha sottolineato che l’immagine è senza filtri e con luci dall’alto, quindi le meno adatte a valorizzare una persona, in fotografia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) Nella caption che accompagna il video, Parietti ha scritto: “Mi volevate senza filtri e con le luci (dall’alto) peggiori? Eccovi finalmente accontentati. Mi volevate senza inganni? Ebbene sì, sono piena di difetti in questo video, ma mi piaccio lo stesso perché sono la persona che voglio essere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

