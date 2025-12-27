Al teatro Goldoni torna la grande danza | appuntamento con ' Lo Schiaccianoci'

27 dic 2025

La grande danza torna al Goldoni. Martedì 30 dicembre, infatti, uno dei più famosi balletti della tradizione natalizia, Lo Schiaccianoci, sarà di scena alle 21 tra le mura del teatro della città labronica. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

