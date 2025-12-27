Al-Nassr v Al-Akhdoud | formazioni statistiche e anteprima

2025-12-26 22:53:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima per Al-Nassr-Al-Akhdoud. L’Al-Nassr tornerà domani in azione nella Pro League saudita per la prima volta in più di un mese mentre cerca di estendere il suo inizio al 100% alla decima partita. Gli uomini di Jorge Jesus hanno ottenuto una convincente vittoria per 5-1 contro la squadra irachena dell’Al Zawraa nella AFC Champions League Two alla vigilia di Natale, ma ora rivolgono la loro attenzione alle questioni interne e cercano di rimanere sulla strada per il loro primo titolo Pro League dal 2019. Il capo Jorge Jesus era fiducioso prima della partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

