Al Filo Rosso il premio Cazzaniga
SOVICO Il premio Luigi Cazzaniga 2025 al laboratorio di cucito “Il Filo Rosso” della Caritas di Triuggio. È stata assegnata al progetto a sostegno delle donne e dell’integrazione sociale la benemerenza civica attribuita dal Comune di Sovico. Il riconoscimento è stato consegnato in una cerimonia tenutasi al Nuovo Cinema di via Baracca durante il tradizionale Concerto di Natale. Il Filo Rosso è un laboratorio inclusivo di cucito che ha lo scopo di aiutare donne provenienti da altri Paesi a trovare una propria autonomia e integrarsi nel territorio: nato nel 2018, il progetto è oggi un simbolo concreto di inclusione e riscatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
